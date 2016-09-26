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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 05:24 BJT

加拿大股市：全面下跌，在美国总统大选首场辩论前投资人转趋谨慎

路透多伦多9月26日 - 加拿大主要股指周一全面下滑，跟随美股跌势，因在美国总统大选候选人首场辩论前投资人转趋谨慎，且能源股未能跟随油价反弹。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低78.47点，或0.53%，报14,619.46点。

美股三大股指跌幅至少0.85%，投资人聚焦美国共和党候选人特朗普在电视辩论中如何应对民主党候选人希拉里。这可以说是美国历史上最受瞩目和备受期待的政治活动之一。

加拿大权重的金融股领跌，消费股也走软。原材料股跌0.5%，10大类股中仅有电信股收高。(完)

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