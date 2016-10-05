加拿大股市：上扬，因油价攀升提振能源股

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多10月5日 - 加拿大主要股指周三上扬，因油价攀升提振能源股。加国最大的铁路公司，以及部分主要银行股也走高，因贸易数据进一步显示第三季经济反弹的迹象。
另外，金矿矿商Barrick Gold Corp 跳涨3.3%，因其阿根廷金矿Veladero自9月15日暂停生产后周二复工。
能源股跳涨2.4%，触及6月以来最高，因上周美国原油库存意外减少，提振油价。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨89.57点，或0.62%，报14,610.58点。
10大类股中有六类上涨。金融股上扬0.5%。工业股攀升1.2%。
“我们认为油价将会进一步震荡上行，市场仍将会十分动荡，但我们预计总体趋势倾向于走高，”ABC Funds的资产组合经理Irwin Michael说。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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