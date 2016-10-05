加拿大股市：上扬，因油价攀升提振能源股

路透多伦多10月5日 - 加拿大主要股指周三上扬，因油价攀升提振能源股。加国最大的铁路公司，以及部分主要银行股也走高，因贸易数据进一步显示第三季经济反弹的迹象。

另外，金矿矿商Barrick Gold Corp 跳涨3.3%，因其阿根廷金矿Veladero自9月15日暂停生产后周二复工。

能源股跳涨2.4%，触及6月以来最高，因上周美国原油库存意外减少，提振油价。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨89.57点，或0.62%，报14,610.58点。

10大类股中有六类上涨。金融股上扬0.5%。工业股攀升1.2%。

“我们认为油价将会进一步震荡上行，市场仍将会十分动荡，但我们预计总体趋势倾向于走高，”ABC Funds的资产组合经理Irwin Michael说。(完)