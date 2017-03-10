加拿大股市：微幅收高，金矿股大涨抵消道明银行下跌影响

美国债市：收益率下跌，因美联储暗示将逐步撤走刺激政策

* 债市突破近期狭窄交易区间 * 美国五年期公债标售获稳健需求 * 美国财政部周四将标售280亿美元七年期公债 路透纽约5月24日 - 美债收益率周三下跌，因美国联邦储备理事会(F ED/美联储)暗示将以循序渐进的步伐升息和减计规模达4.5万亿美元的所 持债券，投资者感到释然。 债市突破了前两日的狭窄交易区间，因在近期一系列好坏不一的美国 经济数据发布后，市场今日对美联储撤走货币刺激措施的意图更加明了。 “尽管美联储正在减少刺激力度，但我认为这给市场一些宽慰，”Vo ya Investment Management固定收益首席投资官Matt Toms称。 指标10年期美债收益率 下跌逾2个基点，至2.257%，30年 期美债 下跌2个基点，至2.294%。 对交易员升息看法最敏感的两年期美债收益率 下跌逾两个 基点至1.298%。 两年期和10年期美债收益率差缩小逾1个基点，至96个基点，距离10 月27日