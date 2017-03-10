加拿大股市：微幅收高，金矿股大涨抵消道明银行下跌影响

加拿大股市：收低，满地可银行引领金融股下跌
路透多伦多5月24日 - 加拿大主要股指周三下滑，满地可银行公布令人失望的业绩后大幅下跌，投资者也规避其他主要银行股，它们不久将公布季度业绩。
路透多伦多3月10日 - 加拿大指标股指周五微幅收高，金矿股大涨，抵消了道明银行下挫的影响，此前CBC新闻报导，道明银行向雇员施压，要求达到高销售目标。
道明银行重挫5.6%，报66加元，创2009年初来最大单日跌幅。金融股整体跌1.1%。
包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股大涨2.1%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高9.84点或0.06%，至15,506.68点，本周该指数跌0.7%。
10大类股中仅金融股和能源股收低，能源股小跌0.1%，因油价录得一年来最大三日跌幅。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透多伦多5月24日 - 加拿大主要股指周三下滑，满地可银行公布令人失望的业绩后大幅下跌，投资者也规避其他主要银行股，它们不久将公布季度业绩。
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。
* 债市突破近期狭窄交易区间 * 美国五年期公债标售获稳健需求 * 美国财政部周四将标售280亿美元七年期公债 路透纽约5月24日 - 美债收益率周三下跌，因美国联邦储备理事会(F ED/美联储)暗示将以循序渐进的步伐升息和减计规模达4.5万亿美元的所 持债券，投资者感到释然。 债市突破了前两日的狭窄交易区间，因在近期一系列好坏不一的美国 经济数据发布后，市场今日对美联储撤走货币刺激措施的意图更加明了。 “尽管美联储正在减少刺激力度，但我认为这给市场一些宽慰，”Vo ya Investment Management固定收益首席投资官Matt Toms称。 指标10年期美债收益率 下跌逾2个基点，至2.257%，30年 期美债 下跌2个基点，至2.294%。 对交易员升息看法最敏感的两年期美债收益率 下跌逾两个 基点至1.298%。 两年期和10年期美债收益率差缩小逾1个基点，至96个基点，距离10 月27日