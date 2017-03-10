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市场报道 | 2017年 3月 11日 星期六 06:17 BJT

加拿大股市：微幅收高，金矿股大涨抵消道明银行下跌影响

路透多伦多3月10日 - 加拿大指标股指周五微幅收高，金矿股大涨，抵消了道明银行下挫的影响，此前CBC新闻报导，道明银行向雇员施压，要求达到高销售目标。

道明银行重挫5.6%，报66加元，创2009年初来最大单日跌幅。金融股整体跌1.1%。

包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股大涨2.1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高9.84点或0.06%，至15,506.68点，本周该指数跌0.7%。

10大类股中仅金融股和能源股收低，能源股小跌0.1%，因油价录得一年来最大三日跌幅。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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