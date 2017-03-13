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中国财经报道 | 2017年 3月 14日 星期二 05:17 BJT

加拿大股市：小幅收高，美联储料将升息前公债收益率上涨提振金融股

路透多伦多3月13日 - 加拿大指标股指周一收高，预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息前公债收益率上涨，提振金融股领涨，另外部分矿业股跟随商品价格走强。

道明银行在上周五大跌后今日有所反弹。上周五CBC新闻报导，道明银行向雇员施压，要求达到高销售目标。

道明银行升1.5%，整体金融股升0.4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高38.14点或0.25%，至15,544.82点。10大类股中有八种收高，原材料股升0.5%，能源股小涨0.1%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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