加拿大股市：小幅收高，美联储料将升息前公债收益率上涨提振金融股

欧洲股市：下跌但摆脱低位，在巴西有业务的企业股票急挫
路透米兰5月18日 - 欧洲股市周四收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。
路透多伦多3月13日 - 加拿大指标股指周一收高，预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息前公债收益率上涨，提振金融股领涨，另外部分矿业股跟随商品价格走强。
道明银行在上周五大跌后今日有所反弹。上周五CBC新闻报导，道明银行向雇员施压，要求达到高销售目标。
道明银行升1.5%，整体金融股升0.4%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高38.14点或0.25%，至15,544.82点。10大类股中有八种收高，原材料股升0.5%，能源股小涨0.1%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透米兰5月18日 - 欧洲股市周四收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。
路透上海5月18日 - 中国知名网贷平台--点融网周四宣布，将在香港设立一个全球资产投资平台，帮助亚洲投资者投资包括美国消费信贷在内的全球资产，预计二季度末正式上线。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 ，欲浏览英文报导全文，请点选