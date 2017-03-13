加拿大股市：小幅收高，美联储料将升息前公债收益率上涨提振金融股

欧洲股市：下跌但摆脱低位，在巴西有业务的企业股票急挫

路透米兰5月18日 - 欧洲股市周四收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。