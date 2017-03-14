加拿大股市：触及2017年低位，受能源股和威朗制药拖累

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透多伦多3月14日 - 加拿大主要股指周二急挫至今年以来最低位，因油价下跌拖累能源股走低，威朗制药因维权投资人撤资而急挫。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数下跌165.21点，或1.06%，报15,379.61点，为12月30日以来最低，该指数还触及12月30日以来的最低盘中点位15,370.90点。
全球投资者交投谨慎，市场普遍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于周三升息。
能源股下跌1.6%，年初以来累积跌幅达12%，因油价跌至三个月低位，此前石油输出国组织(OPEC)报告，全球原油库存上升，最大OPEC产油国沙特产量意外跳升。
威朗制药急挫近10%，此前亿万富翁投资人William Ackman在努力营救这家受困制药公司18个月后卖出所有股份，损失逾30亿美元。
所有10大类股中有九大类股下跌。材料类股下跌2.4%，金融类股下跌0.4%，工业类股下跌1.2%。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
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