版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 05:00 BJT

加拿大股市：触及2017年低位，受能源股和威朗制药拖累

路透多伦多3月14日 - 加拿大主要股指周二急挫至今年以来最低位，因油价下跌拖累能源股走低，威朗制药因维权投资人撤资而急挫。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数下跌165.21点，或1.06%，报15,379.61点，为12月30日以来最低，该指数还触及12月30日以来的最低盘中点位15,370.90点。

全球投资者交投谨慎，市场普遍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于周三升息。

能源股下跌1.6%，年初以来累积跌幅达12%，因油价跌至三个月低位，此前石油输出国组织(OPEC)报告，全球原油库存上升，最大OPEC产油国沙特产量意外跳升。

威朗制药急挫近10%，此前亿万富翁投资人William Ackman在努力营救这家受困制药公司18个月后卖出所有股份，损失逾30亿美元。

所有10大类股中有九大类股下跌。材料类股下跌2.4%，金融类股下跌0.4%，工业类股下跌1.2%。(完) (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐