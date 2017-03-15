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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 05:27 BJT

加拿大股市：美联储升息后从今年低点反弹，商品股大涨

路透多伦多3月15日 - 加拿大主要股指周三从昨日触及今年低点反弹，商品价格走强带动自然资源股领涨。美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布升息，但该因素已经被市场消化。

美联储周三升息，为三个月来第二次，但联储官员坚持今年还将再升息两次，明年升息三次的预期。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高141.30点，或0.92%，报15,520.91点，周二该指数触及年内最低收位。

能源股攀升近3%，因油价反弹。原材料股跳涨4.4%，跟随金属价格升势。

10大类股中仅有金融股收低，下滑0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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