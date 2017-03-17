加拿大股市：收低，金融股跟随公债收益率下滑且商品股回落

台湾个股：针对海外子公司授信争议，永丰金总经理暨财务长游国治辞职

路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。