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市场报道 | 2017年 3月 18日 星期六 05:34 BJT

加拿大股市：收低，金融股跟随公债收益率下滑且商品股回落

路透多伦多3月17日 - 加拿大主要股指周五收低，金融股跟随公债收益率下跌，自然资源股回落，尽管商品价格反弹。

权重金融股跌0.6%，加拿大大银行股价跌幅介乎0.4-1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低71.92点，或0.46%，报15,490.49点，本周该指数跌0.1%。

10大类股中有七种收低，能源股跌0.6%，原材料股跌0.9%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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