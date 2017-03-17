加拿大股市：收低，金融股跟随公债收益率下滑且商品股回落

香港个股：龙光地产发行3.5亿美元永续资本证券，募资作再融资等用途
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透多伦多3月17日 - 加拿大主要股指周五收低，金融股跟随公债收益率下跌，自然资源股回落，尽管商品价格反弹。
权重金融股跌0.6%，加拿大大银行股价跌幅介乎0.4-1%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低71.92点，或0.46%，报15,490.49点，本周该指数跌0.1%。
10大类股中有七种收低，能源股跌0.6%，原材料股跌0.9%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。
路透香港5月25日 - 亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股周四称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。