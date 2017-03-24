加拿大股市：微幅收高，由消费者类股领涨

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透多伦多3月24日 - 加拿大主要股指周五微幅收高，由消费者类股领涨，美国批准Keystone XL输油管道，消息提振TransCanada Corp，该股后来缩减部份涨幅。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨9.06点，或0.06%，报15,442.67点。但本周该指数跌0.3%，在周三触及三个月低点15,241.55点。
TransCanada收高0.1%，能源股整体升0.1%。
10大类股中有六种上涨，非必需消费品类股升0.7%，必需消费品类股涨0.4%，权重金融股变动不大。(完) (编译 李军;审校 母红)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。