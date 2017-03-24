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市场报道 | 2017年 3月 25日 星期六 04:56 BJT

加拿大股市：微幅收高，由消费者类股领涨

路透多伦多3月24日 - 加拿大主要股指周五微幅收高，由消费者类股领涨，美国批准Keystone XL输油管道，消息提振TransCanada Corp，该股后来缩减部份涨幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨9.06点，或0.06%，报15,442.67点。但本周该指数跌0.3%，在周三触及三个月低点15,241.55点。

TransCanada收高0.1%，能源股整体升0.1%。

10大类股中有六种上涨，非必需消费品类股升0.7%，必需消费品类股涨0.4%，权重金融股变动不大。(完) (编译 李军;审校 母红)
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