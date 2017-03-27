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市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 04:33 BJT

加拿大股市：上涨，因金矿股受避险买盘提振上扬

路透多伦多3月27日 - 加拿大股市周一收盘上涨，受助于黄金矿业股走高，因贵金属等避险资产需求增加。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指收高63.55点，或0.41%，报15,506.22点。10大类股中有八大类股上升。

加拿大股市上周最后两日均上涨，因加拿大政府预算案中没有给投资者增税，美国批准了TransCanada的Keystone XL管道项目。

包括贵金属和基本金属矿业股以及肥料公司在内的材料类股升1.4%；金融类股小涨0.1%；能源类股微跌0.1%，因油价下挫。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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