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市场报道 | 2017年 3月 29日 星期三 05:36 BJT

加拿大股市：创三周最高收位，油价大涨带动能源股

路透多伦多3月28日 - 加拿大股市周二创三周最高收位，因油价大涨扶助能源股，且美国消费者信心跳升提振全球市场。

美国3月消费者信心升至逾16年最高，因对就业市场的乐观情绪不断升温。

美国原油期货收高0.64美元，报每桶48.37美元，带动能源股大涨逾2%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指收高92.35点，或0.60%，报15,598.57点，为3月7日来最高收位。

10大类股中有七种上升，工业股升1.2%，原材料股跌1.7%。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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