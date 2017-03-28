加拿大股市：创三周最高收位，油价大涨带动能源股

中国股市：沪综指早盘下跌逾1%，穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透多伦多3月28日 - 加拿大股市周二创三周最高收位，因油价大涨扶助能源股，且美国消费者信心跳升提振全球市场。
美国3月消费者信心升至逾16年最高，因对就业市场的乐观情绪不断升温。
美国原油期货收高0.64美元，报每桶48.37美元，带动能源股大涨逾2%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指收高92.35点，或0.60%，报15,598.57点，为3月7日来最高收位。
10大类股中有七种上升，工业股升1.2%，原材料股跌1.7%。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
斯德哥尔摩--瑞典央行就金融稳定主题举行记者会。央行总裁英韦斯和金融稳定部主管Kasper Roszbach出席(0900)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)