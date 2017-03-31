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市场报道 | 2017年 4月 1日 星期六 05:30 BJT

加拿大股市：小跌，黑莓因业绩优于预期大涨限制了跌幅

路透多伦多3月31日 - 加拿大主要股指周五小幅收低，金融股和铁路股下挫，但黑莓业绩优于预期，股价上涨，抵消了部分跌势。

尽管今日小跌，但多伦多股市本季上涨1.7%，为连续第五季上涨。上月股指创新高，之后有所回落。

黑莓暴涨11.1%，此前该公司公布的经调整盈利优于预期，且称预计明年在调整后的基础上可扭亏为盈。

黑莓劲升带动科技股攀升0.7%，为表现最佳板块。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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