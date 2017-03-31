加拿大股市：小跌，黑莓因业绩优于预期大涨限制了跌幅

路透多伦多3月31日 - 加拿大主要股指周五小幅收低，金融股和铁路股下挫，但黑莓业绩优于预期，股价上涨，抵消了部分跌势。

黑莓暴涨11.1%，此前该公司公布的经调整盈利优于预期，且称预计明年在调整后的基础上可扭亏为盈。