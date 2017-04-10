加拿大股市：收高，油价上涨带动能源股领升

欧洲已公布经济指标--2017/5/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
路透多伦多4月10日 - 加拿大主要股指周一收高，能源股引领市场普涨，因油价走强。
权重能源股攀升1.6%，因油价向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高63.66点，或0.41%，报15,730.79点。10大类股中有八种收高，金融股和科技股小跌。
股市运营商TMX Group Ltd升1.5%，报71.69加元，此前中国央行主管的银行间市场清算所股份有限公司（即上海清算所）表示，正与TMX寻求在债券市场合作，希望探索中国债券市场对外开放的新路径。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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