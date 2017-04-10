加拿大股市：收高，油价上涨带动能源股领升

路透多伦多4月10日 - 加拿大主要股指周一收高，能源股引领市场普涨，因油价走强。

权重能源股攀升1.6%，因油价向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高63.66点，或0.41%，报15,730.79点。10大类股中有八种收高，金融股和科技股小跌。

股市运营商TMX Group Ltd升1.5%，报71.69加元，此前中国央行主管的银行间市场清算所股份有限公司（即上海清算所）表示，正与TMX寻求在债券市场合作，希望探索中国债券市场对外开放的新路径。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)