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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 05:14 BJT

加拿大股市：受能源股下挫拖累收低，但黑莓暴涨至逾一年高位

路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。

油价下挫拖累能源股大跌1.1%，金融股跌0.8%，因投资人在业绩期前对持续的地缘政治紧张局势表现谨慎。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低78.71点，或0.50%，报15,648.40点。10大类股中有半数收低。

黑莓暴涨15.4%，至11.85加元，触及去年1月来最高，此前仲裁判决要求高通向黑莓退还8.149亿美元专利费。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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