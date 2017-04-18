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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 05:19 BJT

加拿大股市：下滑，因能源股走软及地缘政治不确定性拖累

路透多伦多4月18日 - 加拿大股市主要股指周二收低，市场气氛同美国股市一致，油价下滑拖累能源股领跌。

投资人担心法国本周末总统大选、美国可能对朝鲜采取军事行动以及英国将在6月提前举行大选，这重压全球市场。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低62.32点，或0.4%，报15,622.57点。

10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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