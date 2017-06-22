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市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 05:02 BJT

加拿大股市：上涨，Home Capital急升带动金融股领涨

路透渥太华6月22日 - 加拿大主要股指周四上涨，因金融和资源类股上扬，非银行借贷公司Home Capital Group股价跳升，此前该公司称，伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)向其提供了信贷额度。

Home Capital股价今日急升23%，报18.38加元，此前公司称亿万富翁巴菲特的公司伯克希尔哈撒韦向其房屋信托分支Home Trust Co提供了20亿加元(15.1亿美元)的贷款额度。

金融股给市场带来的提振最大，该类股升0.6%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高71.37点，或0.47%，报15,219.90点。

10大类股中有八大类股上涨。材料类股升1.0%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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