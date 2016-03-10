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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 05:58 BJT

加拿大股市：收跌，因投资者聚焦欧洲央行不再下调利率的表态

路透多伦多3月10日 - 加拿大主要股指周四在震荡交易中下跌，在过去11个交易日中第二日下跌，因投资者不理会欧洲央行下调利率并扩大刺激规模的行动，聚焦将不再降息的暗示。

10大类股中有九类股下跌，但材料股跳涨2.9%，得益于金价上涨带动主要黄金生产商股价上扬。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收盘下跌13.76点，或0.10%，报13,379.14点。(完)

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