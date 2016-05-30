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市场报道 | 2016年 5月 31日 星期二 04:43 BJT

加拿大股市：微跌，因能源股在OPEC会议召开前下跌

路透多伦多5月30日 - 加拿大主要股指周一收盘微跌，因在产油国本周晚些时候召开会议前能源股下跌，矿业股和金融股也下跌。今日市场交投清淡，美国市场因阵亡将士纪念日闭市。

该股指自1月跌至近三年半低位后已反弹22%，上周触及14,143.50点的九个月高位。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌18.56点，或0.13%，报14,086.67点，10大类股中有四大类股收跌。

能源股下跌0.5%，材料股下跌0.4%，金融股下跌0.2%。(完)

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