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市场报道 | 2016年 6月 4日 星期六 05:02 BJT

加拿大股市：受金矿股跳涨带动上涨，本周升0.9%

路透多伦多6月3日 - 加拿大股市周五收盘上涨，因在美国发布疲弱的就业数据打击美元后，金矿股随着黄金价格跳涨，金融类股和部分能源股下跌带来的影响被盖过。

今日涨幅最大的前20只股中有17只股属于材料类股，包括贵金属和基本金属矿业股及化肥公司。材料类股急升6.5%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨89.79点，或0.64%，报14,226.78点。该指数本周升0.9%，为连续第四周上涨。

10大类股中有五类股下跌。金融类股下跌0.4%，能源类股下挫0.5%。(完)

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