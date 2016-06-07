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市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 05:26 BJT

加拿大股市：升至逾九个月高位，能源股领涨

路透多伦多6月7日 - 加拿大主要股指周二扩大近期涨幅，升至逾九个月高位，因油气股在油价上扬带动下跳涨，权重金融类股也上涨。

油价周二触及2016年高位，美国原油近一年来首次收于每桶50美元之上，因预计美国国内库存下降，且担心因尼日利亚的石油行业遭受袭击而导致全球供应短缺。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高89.45点，或0.63%，报 14,365.61点，为去年8月中以来最高。

10大类股中有七大类股上涨，能源股急升3%，金融股升0.8%。(完)

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