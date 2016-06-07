加拿大股市：升至逾九个月高位，能源股领涨

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透多伦多6月7日 - 加拿大主要股指周二扩大近期涨幅，升至逾九个月高位，因油气股在油价上扬带动下跳涨，权重金融类股也上涨。
油价周二触及2016年高位，美国原油近一年来首次收于每桶50美元之上，因预计美国国内库存下降，且担心因尼日利亚的石油行业遭受袭击而导致全球供应短缺。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高89.45点，或0.63%，报 14,365.61点，为去年8月中以来最高。
10大类股中有七大类股上涨，能源股急升3%，金融股升0.8%。(完)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。