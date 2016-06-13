加拿大股市：连续第四日下跌，因全球不安情绪拖累

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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路透多伦多6月13日 - 加拿大主要股指周一连续第四日下挫，触及近三周低位，受兑英国是否仍将留在欧盟的全球不安情绪拖累，但资源类股上涨限制了跌幅。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌43.66点，或0.31%，报 13,993.88点，盘中触及5月24日以来最低的13,958.82点。
所有10大类股中有八大类股收低。原材料股升0.8%，能源股小涨0.1%，工业类股下挫0.9%，电信类股下跌1.2%。
金融类股下跌0.5%，跟随亚洲和欧洲股市走势，因投资者担心“脱欧”可能令欧洲经济重回衰退，核心公债收益率下跌。(完)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)