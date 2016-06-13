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市场报道 | 2016年 6月 14日 星期二 05:50 BJT

加拿大股市：连续第四日下跌，因全球不安情绪拖累

路透多伦多6月13日 - 加拿大主要股指周一连续第四日下挫，触及近三周低位，受兑英国是否仍将留在欧盟的全球不安情绪拖累，但资源类股上涨限制了跌幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌43.66点，或0.31%，报 13,993.88点，盘中触及5月24日以来最低的13,958.82点。

所有10大类股中有八大类股收低。原材料股升0.8%，能源股小涨0.1%，工业类股下挫0.9%，电信类股下跌1.2%。

金融类股下跌0.5%，跟随亚洲和欧洲股市走势，因投资者担心“脱欧”可能令欧洲经济重回衰退，核心公债收益率下跌。(完)

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