加拿大股市：连续第五日下跌，因金融股下挫

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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路透多伦多6月14日 - 加拿大主要股指周二连续第五日下挫，触及三周低位，因金融和资源类股在英国就是否留在欧盟进行公投前回落。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指下跌109.65点，或0.78%，报13,884.23点，盘中该指数触及5月19日以来最低的13,855.48点。
民调显示，英国脱欧阵营支持率在上升，投资者担心如英国脱欧，欧盟可能重回衰退。市场最近聚焦加拿大楼市可能过热，也给金融股增添压力。
所有10大类股中有七大类股下跌。权重金融类股下跌1.0%，材料类股下挫近2%，能源股下跌0.3%。(完)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。