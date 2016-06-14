加拿大股市：连续第五日下跌，因金融股下挫

路透多伦多6月14日 - 加拿大主要股指周二连续第五日下挫，触及三周低位，因金融和资源类股在英国就是否留在欧盟进行公投前回落。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指下跌109.65点，或0.78%，报13,884.23点，盘中该指数触及5月19日以来最低的13,855.48点。

民调显示，英国脱欧阵营支持率在上升，投资者担心如英国脱欧，欧盟可能重回衰退。市场最近聚焦加拿大楼市可能过热，也给金融股增添压力。