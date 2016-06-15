加拿大股市：终结五连跌收高，受矿业股升势提振

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透多伦多6月15日 - 加拿大主要股指周三收盘上涨，结束了连续五日下跌走势，矿业和其它材料类股带领其它类股普遍上涨，但涨幅有限，因此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示对升息积极性下降。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨39.22点，或0.28%，报13,923.45点，离开了接近一个月低位。
10大类股中有七类股上涨，材料类股上涨2.8%，金融类股下挫0.2%，工业类股升0.4%。
加拿大统计局周三称，4月加拿大制造业较3月增长1.0%，增幅超过预期，此前连续两个月环比下降。(完)
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美国劳工部周三公布，美国12月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%，12月核心CPI较前月上涨0.2%。12月民间 部门每周平均实质所得上升0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，12月工业生产较前月上升0.8%(预估为上升0.6%)，12月 产能利用率为75.5%(预估为75.4%)，12月制造业产出较前月上升0.2%(预估为上升0.4%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月)
路透1月18日 - 美国股市周三开盘基本持平，因投资者评估经济数据和最新出炉的银行业绩，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚发表讲话。