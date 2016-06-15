版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 16日 星期四 05:31 BJT

加拿大股市：终结五连跌收高，受矿业股升势提振

路透多伦多6月15日 - 加拿大主要股指周三收盘上涨，结束了连续五日下跌走势，矿业和其它材料类股带领其它类股普遍上涨，但涨幅有限，因此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示对升息积极性下降。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨39.22点，或0.28%，报13,923.45点，离开了接近一个月低位。

10大类股中有七类股上涨，材料类股上涨2.8%，金融类股下挫0.2%，工业类股升0.4%。

加拿大统计局周三称，4月加拿大制造业较3月增长1.0%，增幅超过预期，此前连续两个月环比下降。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐