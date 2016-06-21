加拿大股市：微幅收低，受英国退欧公投前金价下挫打压

美国各类经济指标总览--2017/1/16
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
路透多伦多6月21日 - 加拿大主要股市周二小跌，在英国退欧公投前金价下挫打压矿业股，抵消了金融股和能源股上涨的影响。
包括生产贵金属、基本金属和化肥企业的原材料股大跌1.9%，金矿商Barrick Gold Corp 重挫3%。
金价周二跌至10日低位，因美国和欧洲股市上涨，且英国将在周四公投中脱离欧盟的预期减弱。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低2.82点，或0.02%，报14,012.32点。10大类股中有五种收低。
能源股攀升0.4%，金融股涨0.7%。工业股跌0.9%。(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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