加拿大股市：微幅收低，受英国退欧公投前金价下挫打压

路透多伦多6月21日 - 加拿大主要股市周二小跌，在英国退欧公投前金价下挫打压矿业股，抵消了金融股和能源股上涨的影响。

包括生产贵金属、基本金属和化肥企业的原材料股大跌1.9%，金矿商Barrick Gold Corp 重挫3%。

金价周二跌至10日低位，因美国和欧洲股市上涨，且英国将在周四公投中脱离欧盟的预期减弱。