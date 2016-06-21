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市场报道 | 2016年 6月 22日 星期三 05:29 BJT

加拿大股市：微幅收低，受英国退欧公投前金价下挫打压

路透多伦多6月21日 - 加拿大主要股市周二小跌，在英国退欧公投前金价下挫打压矿业股，抵消了金融股和能源股上涨的影响。

包括生产贵金属、基本金属和化肥企业的原材料股大跌1.9%，金矿商Barrick Gold Corp 重挫3%。

金价周二跌至10日低位，因美国和欧洲股市上涨，且英国将在周四公投中脱离欧盟的预期减弱。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低2.82点，或0.02%，报14,012.32点。10大类股中有五种收低。

能源股攀升0.4%，金融股涨0.7%。工业股跌0.9%。(完) 　　

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