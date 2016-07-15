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市场报道 | 2016年 7月 16日 星期六 05:50 BJT

加拿大股市：小幅收低，银行股一枝独秀

路透多伦多7月15日 - 加拿大主要股指周五小幅收低，尽管权重银行股一枝独秀，但难抵矿业股、能源股、电信股和消费类股全面下挫。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低32.10点，或0.22%，报14,482.42点，本周该指数上扬1.6%，为连续第三周录得超过1%的升幅。

10大类股中仅有金融股收高，原材料股跌0.7%，能源股跌0.6%。(完)

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