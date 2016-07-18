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市场报道 | 2016年 7月 19日 星期二 05:25 BJT

加拿大股市：小幅收高，消费类股和铁路股领涨

路透多伦多7月18日 - 加拿大主要股指周一小涨，消费股和铁路股领涨，因在上周土耳其军事政变失败后，投资人焦点回到企业业绩。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高49.98点，或0.35%，报14,532.40点。

过去七个交易日中该指数有六日收高，上周四触及11个月高位14,558.12点，但上周五升势暂歇。

10大类股中有九种收高，非必需消费类股上扬1.3%。铁路股Canadian National Railway Co 升0.8%，Canadian Pacific Railway Ltd 上扬1.8%。

原材料股升0.7%，能源股涨0.4%，金融股升0.1%。(完)

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