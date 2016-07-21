加拿大股市：升至11个月高位，因矿业股大涨

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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路透多伦多7月21日 - 加拿大主要股指周四升至11个月高位，因矿业股大涨，且强劲的业绩报告提振罗渣士通讯 和Encana Corp 。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高32.26点，或0.22%，报14,565.83点，盘中触及2015年8月5日来最高14,596.31点。
该指数今年迄今大涨12%，表现优于美股和许多其他主要股市。
“相对全球其他国家来说，加拿大经济状况实际上还算可以，”Avenue Investment Management投资组合经理人Bryden Teich表示，他预计财政支出将给经济进一步提振。
10大类股中有四种收高，原材料股大涨2.1%，能源股跌0.2%，金融股和工业股跌幅均为0.3%。(完)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。