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市场报道 | 2016年 7月 22日 星期五 04:53 BJT

加拿大股市：升至11个月高位，因矿业股大涨

路透多伦多7月21日 - 加拿大主要股指周四升至11个月高位，因矿业股大涨，且强劲的业绩报告提振罗渣士通讯 和Encana Corp 。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高32.26点，或0.22%，报14,565.83点，盘中触及2015年8月5日来最高14,596.31点。

该指数今年迄今大涨12%，表现优于美股和许多其他主要股市。

“相对全球其他国家来说，加拿大经济状况实际上还算可以，”Avenue Investment Management投资组合经理人Bryden Teich表示，他预计财政支出将给经济进一步提振。

10大类股中有四种收高，原材料股大涨2.1%，能源股跌0.2%，金融股和工业股跌幅均为0.3%。(完) 　　

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