加拿大股市：创逾一年来最高收盘点位，受能源股上涨带动

美国热股：汽车零部件商SHILOH INDUSTRIES第四季扭亏为盈，暴涨逾15%
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透多伦多8月8日 - 加拿大主要股指周一收于逾一年来最高点位，因能源股随着油价跳涨，风险意愿改善和石油输出国组织(OPEC)将寻求限产的臆测推高油价。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高106.85点，或0.73%，报14,755.62点，为2015年6月26日以来最高收盘点位。
盘中股指最高升至14,783.16点。
能源股上涨2%。油价周一跳涨逾2%，有关石油输出国组织(OPEC)将寻求限产的臆测重燃，缓解对供应过剩的担忧。但分析师警告称，致使价格上周挫至四个月低位的利空基本面因素犹在。
TSX股指跟随全球其它股市走势上扬，美国上周五发布强劲的就业数据，增强了美国经济加速增长的预期，风险意愿因此重燃。
材料类股上涨1.1%。10大类股中有九大类股上涨，只有公用事业类股下挫，上涨股与下跌股家数比例为2.6:1。(完)
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。
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