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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 05:06 BJT

加拿大股市：创逾一年来最高收盘点位，受能源股上涨带动

路透多伦多8月8日 - 加拿大主要股指周一收于逾一年来最高点位，因能源股随着油价跳涨，风险意愿改善和石油输出国组织(OPEC)将寻求限产的臆测推高油价。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高106.85点，或0.73%，报14,755.62点，为2015年6月26日以来最高收盘点位。

盘中股指最高升至14,783.16点。

能源股上涨2%。油价周一跳涨逾2%，有关石油输出国组织(OPEC)将寻求限产的臆测重燃，缓解对供应过剩的担忧。但分析师警告称，致使价格上周挫至四个月低位的利空基本面因素犹在。

TSX股指跟随全球其它股市走势上扬，美国上周五发布强劲的就业数据，增强了美国经济加速增长的预期，风险意愿因此重燃。

材料类股上涨1.1%。10大类股中有九大类股上涨，只有公用事业类股下挫，上涨股与下跌股家数比例为2.6:1。(完)

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