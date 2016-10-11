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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 05:27 BJT

加拿大股市：小幅收低，因美国业绩期开局令人失望

路透多伦多10月11日 - 加拿大股市主要股指周二小幅收低，因美国业绩期开局令人失望，抵消了能源股上涨的提振。

周一布兰特原油期货触及一年高位，但加拿大适逢感恩节假期市场休市。加拿大的能源股周二攀升1.2%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌16.66点，或0.11%，报14,549.60点。

10大类股中有八类下跌。原材料股跌0.6%，非必需性消费类股下跌0.7%，金融股下滑0.1%。

油价周二从一年高位回落，美国原油期货回落0.56美元，报每桶50.79美元，之前，石油输出国组织(OPEC)表示，力争达成一项期限至少六个月的全球性限产协议，而市场怀疑这对缓解供应过剩状况能发挥多大功效。 (完)

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