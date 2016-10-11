加拿大股市：小幅收低，因美国业绩期开局令人失望

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多10月11日 - 加拿大股市主要股指周二小幅收低，因美国业绩期开局令人失望，抵消了能源股上涨的提振。
周一布兰特原油期货触及一年高位，但加拿大适逢感恩节假期市场休市。加拿大的能源股周二攀升1.2%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌16.66点，或0.11%，报14,549.60点。
10大类股中有八类下跌。原材料股跌0.6%，非必需性消费类股下跌0.7%，金融股下滑0.1%。
油价周二从一年高位回落，美国原油期货回落0.56美元，报每桶50.79美元，之前，石油输出国组织(OPEC)表示，力争达成一项期限至少六个月的全球性限产协议，而市场怀疑这对缓解供应过剩状况能发挥多大功效。 (完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。