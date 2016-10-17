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市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 05:31 BJT

加拿大股市：小涨，资源股领涨

路透多伦多10月17日 - 加拿大主要股指周一小涨，材料股受金价攀升提振领涨，油价下跌重压能源股。

材料股上扬0.9%。

现货金 上涨0.4%，因美元走软。

“从长期来看，我认为金价将因人们希望建立一些安全的投资头寸而得益，”Davis-Rea的副董事长Douglas Davis说，他预计金融行业和地缘政治不确定性将在未来数月重压股市。

权重的金融股下跌0.1%。公用事业股上扬0.6%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨11.53点，或0.08%，报14,596.52点。

10大类股中有五类收涨。能源股下跌0.3%，因油价走低。(完)

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