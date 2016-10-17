加拿大股市：小涨，资源股领涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多10月17日 - 加拿大主要股指周一小涨，材料股受金价攀升提振领涨，油价下跌重压能源股。
材料股上扬0.9%。
现货金 上涨0.4%，因美元走软。
“从长期来看，我认为金价将因人们希望建立一些安全的投资头寸而得益，”Davis-Rea的副董事长Douglas Davis说，他预计金融行业和地缘政治不确定性将在未来数月重压股市。
权重的金融股下跌0.1%。公用事业股上扬0.6%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨11.53点，或0.08%，报14,596.52点。
10大类股中有五类收涨。能源股下跌0.3%，因油价走低。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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