加拿大股市：升至两周高位，因油价和金价上涨推高资源股

路透多伦多10月18日 - 加拿大主要股指周二攀升至逾两周高位，因油价和金价上涨支撑资源股，金融股也普遍走高。

材料股攀升3.3%，能源股上涨0.9%。

“今日的走势主要受油价和金价提振，但过去几个月的走势基本如此，”Stephenson & Company Capital Management的总裁John Stephenson表示。

现货金 上扬0.5%。美国原油期货收高0.35美元，报每桶50.29美元，受助于预期石油输出国组织(OPEC)将会限产。

美股上涨进一步增强了加股的乐观基调。

权重的金融股上涨0.9%，工业股攀升0.8%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨155.73点，或1.07%，报14,752.25点。