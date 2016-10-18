加拿大股市：升至两周高位，因油价和金价上涨推高资源股

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多10月18日 - 加拿大主要股指周二攀升至逾两周高位，因油价和金价上涨支撑资源股，金融股也普遍走高。
材料股攀升3.3%，能源股上涨0.9%。
“今日的走势主要受油价和金价提振，但过去几个月的走势基本如此，”Stephenson & Company Capital Management的总裁John Stephenson表示。
现货金 上扬0.5%。美国原油期货收高0.35美元，报每桶50.29美元，受助于预期石油输出国组织(OPEC)将会限产。
美股上涨进一步增强了加股的乐观基调。
权重的金融股上涨0.9%，工业股攀升0.8%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨155.73点，或1.07%，报14,752.25点。
10大类股中有九类上涨，只有非必需消费类股走低。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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