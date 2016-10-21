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市场报道 | 2016年 10月 22日 星期六 05:44 BJT

加拿大股市：攀升至16个月高位，资源股领涨

路透多伦多10月21日 - 加拿大主要股指周五攀升至16个月高位，因能源和资源股带领大盘普涨，且投资者增加对加拿大央行降息的押注。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨91.12点，或0.61%，报14,939.04点，创2015年6月来最高收位。

本周，该指数上扬2.4%，为3月来最大单周涨幅，受助于周三美国原油期货触及15个月高位。

“人们可能会臆测，如果加元进一步走低，这可能再度扶助加拿大经济，”CMC Markets Canada的高级市场分析师Colin Cieszynski说。

加元走软会增强加拿大出口商的竞争力。

10大类股有九类收涨，材料股上扬0.9%，工业股攀升0.7%。必需消费品类股是唯一下跌的板块。(完)

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