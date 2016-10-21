加拿大股市：攀升至16个月高位，资源股领涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多10月21日 - 加拿大主要股指周五攀升至16个月高位，因能源和资源股带领大盘普涨，且投资者增加对加拿大央行降息的押注。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨91.12点，或0.61%，报14,939.04点，创2015年6月来最高收位。
本周，该指数上扬2.4%，为3月来最大单周涨幅，受助于周三美国原油期货触及15个月高位。
“人们可能会臆测，如果加元进一步走低，这可能再度扶助加拿大经济，”CMC Markets Canada的高级市场分析师Colin Cieszynski说。
加元走软会增强加拿大出口商的竞争力。
10大类股有九类收涨，材料股上扬0.9%，工业股攀升0.7%。必需消费品类股是唯一下跌的板块。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。