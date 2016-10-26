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中国财经报道 | 2016年 10月 27日 星期四 05:20 BJT

加拿大股市：收低，因能源股下滑且企业业绩令人失望

路透多伦多10月26日 - 加拿大主要股指周三下滑，因能源股跟随油价走软，一小型金融科技公司盈利不及预期拖累股价暴跌，另外Canadian National Railway Co 受营收下滑拖累走软。

加拿大最大铁路运营商Canadian National Railway Co大跌3.8%，报84.30加元。整体工业股跌1.4%。

金融科技公司DH Corp 暴跌43.4%，多家银行下调对该公司的评级和目标价。科技股整体跌2.9%。

权重能源股跌0.8%，因油价重返50美元下方。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低63.07点，或0.42%，报14,807.56点。

10大类股中有六种收低，金融股升0.4%。(完)

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