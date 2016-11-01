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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 05:18 BJT

加拿大股市：小幅收低，矿业股和威朗制药上涨扶助大盘削减跌幅

路透多伦多11月1日 - 加拿大股市周二收盘小跌，因权重的金融和工业股重压大盘，但金矿股得益于美国下周大选前的避险需求。

药商威朗制药 跳升30.2%，之前华尔街日报报导称，该公司就出售胃药业务与潜在买家磋商，售价约为100亿美元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌8.95点，或0.06%，报 14,778.32点。

10大类股中有七类走低，材料股上扬1.5%，能源股涨0.4%，金融股回落0.5%。

汤森路透 表示，将在全球裁员约2,000人，约占员工总数的4%，第四季计入2-2.5亿美元的业务精简支出。该股上扬4%。

今日公布的数据显示，8月加拿大经济成长放缓，与预期一致，巩固了加拿大央行将保持谨慎立场的预期。(完)

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