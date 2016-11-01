加拿大股市：小幅收低，矿业股和威朗制药上涨扶助大盘削减跌幅

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多11月1日 - 加拿大股市周二收盘小跌，因权重的金融和工业股重压大盘，但金矿股得益于美国下周大选前的避险需求。
药商威朗制药 跳升30.2%，之前华尔街日报报导称，该公司就出售胃药业务与潜在买家磋商，售价约为100亿美元。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌8.95点，或0.06%，报 14,778.32点。
10大类股中有七类走低，材料股上扬1.5%，能源股涨0.4%，金融股回落0.5%。
汤森路透 表示，将在全球裁员约2,000人，约占员工总数的4%，第四季计入2-2.5亿美元的业务精简支出。该股上扬4%。
今日公布的数据显示，8月加拿大经济成长放缓，与预期一致，巩固了加拿大央行将保持谨慎立场的预期。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。