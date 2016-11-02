加拿大股市：创逾一个月最大单日跌幅，因油价重挫打压能源股

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多11月2日 - 加拿大主要股指周三急跌，因油价重挫打压能源股，另外，投资者担忧令人失望的企业业绩，和美国大选选情胶着。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌183.21点，或1.24%，报14,595.11点，创9月13日以来最大单日跌幅。
“股市表现不佳，”Sprung Investment Management的总裁Michael Sprung说，“油价本周走势挣扎，从能源股的表现中得以反应。”
10大类股全军覆没，能源股急跌1.7%，金融股回落0.8%，材料股重挫1.8%。
威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 大跌9.1%，之前前Sprout Pharmaceuticals Inc的投资者对威朗提起诉讼，指其未履行收购协议中明确的义务，对被称之为“女性伟哥”的药物Addyi营销不力，导致该药品销售业绩不佳。威朗去年以10亿美元收购Sprout Pharmaceuticals Inc。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。