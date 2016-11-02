加拿大股市：创逾一个月最大单日跌幅，因油价重挫打压能源股

路透多伦多11月2日 - 加拿大主要股指周三急跌，因油价重挫打压能源股，另外，投资者担忧令人失望的企业业绩，和美国大选选情胶着。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌183.21点，或1.24%，报14,595.11点，创9月13日以来最大单日跌幅。

“股市表现不佳，”Sprung Investment Management的总裁Michael Sprung说，“油价本周走势挣扎，从能源股的表现中得以反应。”

10大类股全军覆没，能源股急跌1.7%，金融股回落0.8%，材料股重挫1.8%。

威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 大跌9.1%，之前前Sprout Pharmaceuticals Inc的投资者对威朗提起诉讼，指其未履行收购协议中明确的义务，对被称之为“女性伟哥”的药物Addyi营销不力，导致该药品销售业绩不佳。威朗去年以10亿美元收购Sprout Pharmaceuticals Inc。(完)