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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 05:56 BJT

加拿大股市：录得近三周最大单日涨幅，因希拉里不会受到指控

路透多伦多11月7日 - 加拿大指标股指周一录得近三周最大单日涨幅，受助于银行股和能源股的上涨，此前油价反弹，且美国联邦调查局(FBI)宣布不对民主党候选人希拉里针对邮件事件提出刑事指控。

美国大选的不确定性，油价近期下滑，上周重压了股指。该股指上周下跌1.9%，为2月以来的最大周度跌幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高143.20点，或0.99%，报14,652.45点。

10大股指中有九大类股上涨，金融股上涨1.4%，能源股攀升1.8%，但材料类股下跌1.4%。(完)

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