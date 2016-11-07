加拿大股市：录得近三周最大单日涨幅，因希拉里不会受到指控

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多11月7日 - 加拿大指标股指周一录得近三周最大单日涨幅，受助于银行股和能源股的上涨，此前油价反弹，且美国联邦调查局(FBI)宣布不对民主党候选人希拉里针对邮件事件提出刑事指控。
美国大选的不确定性，油价近期下滑，上周重压了股指。该股指上周下跌1.9%，为2月以来的最大周度跌幅。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高143.20点，或0.99%，报14,652.45点。
10大股指中有九大类股上涨，金融股上涨1.4%，能源股攀升1.8%，但材料类股下跌1.4%。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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