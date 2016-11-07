加拿大股市：录得近三周最大单日涨幅，因希拉里不会受到指控

路透多伦多11月7日 - 加拿大指标股指周一录得近三周最大单日涨幅，受助于银行股和能源股的上涨，此前油价反弹，且美国联邦调查局(FBI)宣布不对民主党候选人希拉里针对邮件事件提出刑事指控。

美国大选的不确定性，油价近期下滑，上周重压了股指。该股指上周下跌1.9%，为2月以来的最大周度跌幅。