加拿大股市：录得9月以来最大单日涨幅，因油价急升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多11月15日 - 加拿大主要股指周二录得9月以来的最大单日涨幅，受助于油价跳升推高能源类股，金矿类股和防御型股票缩小近期跌幅，因投资者重新评估美国经济前景的不确定性。
美国当选总统特朗普将削减税收、增加支出，进而通胀将加速上涨的预期提振了包括美元 、银行类股和工业金属 等在内的资产价格，驱动公债收益率 走高。
公用事业、电信、必需类消费品类股等在低息环境中受益的类股收复了部分失地，因市场重新评估特朗普能够实施的政策。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高157.65点，或1.08%，报14,756.10点，该指数录得自9月28日以来的最大百分比涨幅。
10大类股中有九大类股走高。能源股急升3.4%，材料类股跳涨2.8%，金融类股下跌0.3%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。