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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 06:03 BJT

加拿大股市：录得9月以来最大单日涨幅，因油价急升

路透多伦多11月15日 - 加拿大主要股指周二录得9月以来的最大单日涨幅，受助于油价跳升推高能源类股，金矿类股和防御型股票缩小近期跌幅，因投资者重新评估美国经济前景的不确定性。

美国当选总统特朗普将削减税收、增加支出，进而通胀将加速上涨的预期提振了包括美元 、银行类股和工业金属 等在内的资产价格，驱动公债收益率 走高。

公用事业、电信、必需类消费品类股等在低息环境中受益的类股收复了部分失地，因市场重新评估特朗普能够实施的政策。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高157.65点，或1.08%，报14,756.10点，该指数录得自9月28日以来的最大百分比涨幅。

10大类股中有九大类股走高。能源股急升3.4%，材料类股跳涨2.8%，金融类股下跌0.3%。(完)

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