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市场报道 | 2016年 11月 19日 星期六 06:23 BJT

加拿大股市：受能源股和银行股带动收高，本周大涨2.1%

路透多伦多11月18日 - 加拿大股市主要指数周五收高，为强劲的一周划上句号，能源股和银行股领涨，因油价上涨且投资人对公债收益率走强作出反应。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高37.94点或0.26%，报14,864.03点。该指数本周大涨2.1%。

能源股收高1.1%，金融股涨0.6%。原材料股跌0.7%。

“看上去银行股在平均估值水准交投，但如果你相信收益率曲线将趋陡，利率将上升，银行的盈利则预计会增加。”First Asset Investment Management Inc投资组合经理人Manash Goswami表示。

加拿大统计局周五公布，10月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%，较上年同期上升1.5%；10月核心CPI较前月上升0.2%，较上年同期上涨1.7%。(完)

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