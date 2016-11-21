加拿大股市：收高逾1%至17个月高位，因油价大涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多11月21日 - 加拿大主要股指周一跃升至17个月高位，能源板块以超过3%的幅度领涨，因油价在下周石油输出国组织(OPEC)开会之前上涨。
金融、工业和材料股亦上扬。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高175.84点，或1.18%，报15,039.87点，此为2015年6月3日以来最高。
该指数1月以来上涨30%，受助于油价的反弹。
10大类股中只有两种收低，医疗股跌近1%，电信股下滑0.2%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。