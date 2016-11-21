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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 06:45 BJT

加拿大股市：收高逾1%至17个月高位，因油价大涨

路透多伦多11月21日 - 加拿大主要股指周一跃升至17个月高位，能源板块以超过3%的幅度领涨，因油价在下周石油输出国组织(OPEC)开会之前上涨。

金融、工业和材料股亦上扬。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高175.84点，或1.18%，报15,039.87点，此为2015年6月3日以来最高。

该指数1月以来上涨30%，受助于油价的反弹。

10大类股中只有两种收低，医疗股跌近1%，电信股下滑0.2%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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