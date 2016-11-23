加拿大股市：收低，金矿股大跌抵消银行股涨势

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月23日 - 加拿大股市主要股指周三受到金矿股重挫拖累，因金价跌至九个月低点，抵消了权重银行股稳健上涨以及其他多数板块的小幅涨势。
金矿股下跌3-8%。金价下跌逾2%，至九个半月低位，因美元续升至2003年以来最高，乐观的经济数据进一步夯实了下月升息可能性。
Barrick Gold 下挫4.5%至19.72加元，Goldcorp 跌4%至17.41加元。Kinross Gold 大跌8.2%至4.26加元。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低19.47点，或0.13%，报15,080.91点。
主要股指的10大类股中，有七种上涨，但下跌个股略超过上涨个股。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。