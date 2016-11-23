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市场报道 | 2016年 11月 24日 星期四 06:39 BJT

加拿大股市：收低，金矿股大跌抵消银行股涨势

路透11月23日 - 加拿大股市主要股指周三受到金矿股重挫拖累，因金价跌至九个月低点，抵消了权重银行股稳健上涨以及其他多数板块的小幅涨势。

金矿股下跌3-8%。金价下跌逾2%，至九个半月低位，因美元续升至2003年以来最高，乐观的经济数据进一步夯实了下月升息可能性。

Barrick Gold 下挫4.5%至19.72加元，Goldcorp 跌4%至17.41加元。Kinross Gold 大跌8.2%至4.26加元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低19.47点，或0.13%，报15,080.91点。

主要股指的10大类股中，有七种上涨，但下跌个股略超过上涨个股。(完)

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