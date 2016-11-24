加拿大股市：收低，能源股回吐近期涨幅

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多11月24日 - 加拿大股市主要股指周四微跌，能源股回吐近期部分涨幅，抵消了铜价上涨带动的原材料股反弹。
美国市场因感恩节休市，加拿大股市交投较以往清淡，多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低5.71点，或0.04%，报15,075.20点。
但股指在盘中创出了2016年6月以来的高点15,121.67点。
铜矿业者First Quantum Minerals 涨幅居前，上涨4.3%至16.67加元。
10大类股中，有五种下跌，其中能源股下跌0.2%，即便油价近持平。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>