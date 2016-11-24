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市场报道 | 2016年 11月 25日 星期五 06:38 BJT

加拿大股市：收低，能源股回吐近期涨幅

路透多伦多11月24日 - 加拿大股市主要股指周四微跌，能源股回吐近期部分涨幅，抵消了铜价上涨带动的原材料股反弹。

美国市场因感恩节休市，加拿大股市交投较以往清淡，多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低5.71点，或0.04%，报15,075.20点。

但股指在盘中创出了2016年6月以来的高点15,121.67点。

铜矿业者First Quantum Minerals 涨幅居前，上涨4.3%至16.67加元。

10大类股中，有五种下跌，其中能源股下跌0.2%，即便油价近持平。(完)

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