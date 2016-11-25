加拿大股市：几收平盘，公用事业股和金融股上涨但能源股下跌

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多11月25日 - 加拿大股市周五收盘几乎未变，因几家公用事业股由于阿尔伯塔省同意支付补偿而跳升，金融股和铁路股上涨，但能源股因油价急挫而下跌。
加拿大股市连续第二天交易量低于平常，因美国股市今日提前收市，昨日为美国感恩节假日。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高0.24点，报15,075.44点。本周该股指上涨1.4%，延续了美国大选后的升势。
10大主要类股中有八类股上涨。
金融股和工业类股上扬。公用事业股TransAlta 和Capital Power 急升，此前阿尔伯塔省同意补偿它们投资于煤电厂的资金，因该省将逐渐取消煤电厂。
但能源股下跌1.7%，因油价急挫。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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