加拿大股市：几收平盘，公用事业股和金融股上涨但能源股下跌

路透多伦多11月25日 - 加拿大股市周五收盘几乎未变，因几家公用事业股由于阿尔伯塔省同意支付补偿而跳升，金融股和铁路股上涨，但能源股因油价急挫而下跌。

加拿大股市连续第二天交易量低于平常，因美国股市今日提前收市，昨日为美国感恩节假日。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高0.24点，报15,075.44点。本周该股指上涨1.4%，延续了美国大选后的升势。

10大主要类股中有八类股上涨。

金融股和工业类股上扬。公用事业股TransAlta 和Capital Power 急升，此前阿尔伯塔省同意补偿它们投资于煤电厂的资金，因该省将逐渐取消煤电厂。