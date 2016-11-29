加拿大股市：微幅收低，OPEC周三会议前能源股下挫

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多11月29日 - 加拿大股市周二跌至一周新低，因能源股下滑，受主要石油输出国在达成减产协议上有困难拖累。加拿大丰业银行 在公布强劲业绩报告后走强。
油价周二急挫4%，石油输出国组织(OPEC)主要出口国为达成一项协议以减少全球过剩供应并提振价格的努力遇阻。在OPEC会议召开前一天，伊朗和伊拉克仍与沙特僵持不下。
能源股下挫2.4%，不过Manulife Asset Management首席投资策略师Philip Petursson称，能源股回落提供了买入的机会。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌15.55点，或0.1%，报14,999.81，为11月21日来最低。
该指数的10大类股中仅三种收低，金融股涨0.6%，加拿大第三大银行丰业银行公布优于预期的季度盈利后，股价大涨1.6%。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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