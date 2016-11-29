加拿大股市：微幅收低，OPEC周三会议前能源股下挫

路透多伦多11月29日 - 加拿大股市周二跌至一周新低，因能源股下滑，受主要石油输出国在达成减产协议上有困难拖累。加拿大丰业银行 在公布强劲业绩报告后走强。

油价周二急挫4%，石油输出国组织(OPEC)主要出口国为达成一项协议以减少全球过剩供应并提振价格的努力遇阻。在OPEC会议召开前一天，伊朗和伊拉克仍与沙特僵持不下。

能源股下挫2.4%，不过Manulife Asset Management首席投资策略师Philip Petursson称，能源股回落提供了买入的机会。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌15.55点，或0.1%，报14,999.81，为11月21日来最低。