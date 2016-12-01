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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 06:40 BJT

加拿大股市：收低，受债券收益率上升打压

路透多伦多12月1日 - 加拿大股市周四收低，从稍早触及的近18个月高点回落，因债券收益率(殖利率)上升令防御股承压，抵消油价推动的能源股涨势。

对股指造成最大拖累的板块是那些从低利率环境受益最多的行业。

Desjardins Group资深分析师Mathieu D'Anjou称，投资者或“开始考虑若债券收益率持续上涨，股市涨势会有极限。”

D'Anjou表示，若收益率上升过高，投资者将会担心股市的估值。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低55.32点，或0.37%，报15,027.53点。10大类股中有六种收低。

该股指盘中稍早曾触及2015年6月3日来的高点15,149.54点。(完)

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