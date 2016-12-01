加拿大股市：收低，受债券收益率上升打压

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多12月1日 - 加拿大股市周四收低，从稍早触及的近18个月高点回落，因债券收益率(殖利率)上升令防御股承压，抵消油价推动的能源股涨势。
对股指造成最大拖累的板块是那些从低利率环境受益最多的行业。
Desjardins Group资深分析师Mathieu D'Anjou称，投资者或“开始考虑若债券收益率持续上涨，股市涨势会有极限。”
D'Anjou表示，若收益率上升过高，投资者将会担心股市的估值。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低55.32点，或0.37%，报15,027.53点。10大类股中有六种收低。
该股指盘中稍早曾触及2015年6月3日来的高点15,149.54点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。