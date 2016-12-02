加拿大股市：小幅收高，金矿股跟随金价攀升

路透多伦多12月2日 - 加拿大股市周五小涨，金矿股跟随金价攀升，但能源股下滑，此前石油输出国组织(OPEC)在本周稍早达成减产协议，带动油价录得多年最大周度升幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高24.99点，或0.17%，报15,052.52点。本周该指数下滑0.15%，周四触及近18个月高位。