加拿大股市：小幅收高，金矿股跟随金价攀升

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多12月2日 - 加拿大股市周五小涨，金矿股跟随金价攀升，但能源股下滑，此前石油输出国组织(OPEC)在本周稍早达成减产协议，带动油价录得多年最大周度升幅。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高24.99点，或0.17%，报15,052.52点。本周该指数下滑0.15%，周四触及近18个月高位。
金融股持平，包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股升1.8%。
加拿大统计局周五公布，加拿大11月失业率为五个月低点6.8%，10月为7.0%；加拿大11月就业岗位增加1.07万个，全职就业减少0.87万个。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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