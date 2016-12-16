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市场报道 | 2016年 12月 17日 星期六 05:52 BJT

加拿大股市：上涨，能源股和金矿股上升

路透多伦多12月16日 - 加拿大指标股指周五上涨，油价走坚扶助权重的能源股上涨，金矿股反弹，因贵金属价格持稳。

油价周五上扬，逼近17个月新高，之前高盛上调明年油价预期，且产油国显示出遵守全球减产协议的迹象。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高33.89点，或0.22%，报15,252.20点。本周该指数跌0.4%。

十大类股有四类上涨。能源股上涨0.5%，约占大盘指数权重逾三分之一的金融股跌0.2%。

包括贵金属和基本金属的材料股下跌0.4%，但金矿股走强。(完)

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