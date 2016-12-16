加拿大股市：上涨，能源股和金矿股上升

路透多伦多12月16日 - 加拿大指标股指周五上涨，油价走坚扶助权重的能源股上涨，金矿股反弹，因贵金属价格持稳。

油价周五上扬，逼近17个月新高，之前高盛上调明年油价预期，且产油国显示出遵守全球减产协议的迹象。