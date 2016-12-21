加拿大股市：小升，受助于工业类股上涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多12月21日 - 加拿大主要股指周三连续第五日收高，受助于建筑公司SNC-Lavalin 等工业类股的上涨，该公司在获得油砂服务合同后跳升。
“工业类股题材方面，最近的美国经济数据支持这种看法：经济正在增加一些动能，”First Asset Investment Management Inc.的投资组合经理Manash Goswami表示。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高12.93点，或0.08%，报15,305.89点。
10大类股中有六大类股上涨。工业类股上涨0.6%。能源股上涨0.6%。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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