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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 06:09 BJT

加拿大股市：小升，受助于工业类股上涨

路透多伦多12月21日 - 加拿大主要股指周三连续第五日收高，受助于建筑公司SNC-Lavalin 等工业类股的上涨，该公司在获得油砂服务合同后跳升。

“工业类股题材方面，最近的美国经济数据支持这种看法：经济正在增加一些动能，”First Asset Investment Management Inc.的投资组合经理Manash Goswami表示。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高12.93点，或0.08%，报15,305.89点。

10大类股中有六大类股上涨。工业类股上涨0.6%。能源股上涨0.6%。(完)

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