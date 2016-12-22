加拿大股市：连升第六日，但未能突破近期触及的19个月高位

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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路透多伦多12月22日 - 加拿大主要股指周四连续六个交易日攀升，能源股和电信股领涨，但未能突破上周美国联邦储备理事会(FED/美联储)加息前触及的19个月高位。
Davis Rea首席策略师John Johnston表示，市场在对11月8日美国大选以来的升势进行整固。他相信企业盈利趋势和经济前景预示明年年初股市向好。
加拿大统计局周四公布，11月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.4%，较上年同期上升1.2%；11月核心CPI较前月下滑0.5%，较上年同期上涨1.5%。
另外美国数据显示第三季经济成长3.5%，为两年来最强。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高29.34点，或0.19%，报15,335.23点。
今年迄今该指数大涨近18%，自美国大选以来升幅达到4.6%。上周该指数触及去年5月来最高的15,414.57点。
10大类股中有四种收高。能源股上涨0.2%，电信股攀升0.9%。权重的金融股和原材料股变动不大。(完)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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