加拿大股市：连升第六日，但未能突破近期触及的19个月高位

路透多伦多12月22日 - 加拿大主要股指周四连续六个交易日攀升，能源股和电信股领涨，但未能突破上周美国联邦储备理事会(FED/美联储)加息前触及的19个月高位。

Davis Rea首席策略师John Johnston表示，市场在对11月8日美国大选以来的升势进行整固。他相信企业盈利趋势和经济前景预示明年年初股市向好。

加拿大统计局周四公布，11月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.4%，较上年同期上升1.2%；11月核心CPI较前月下滑0.5%，较上年同期上涨1.5%。

另外美国数据显示第三季经济成长3.5%，为两年来最强。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高29.34点，或0.19%，报15,335.23点。

今年迄今该指数大涨近18%，自美国大选以来升幅达到4.6%。上周该指数触及去年5月来最高的15,414.57点。