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市场报道 | 2016年 12月 31日 星期六 06:40 BJT

加拿大股市：2016年最后一个交易日下跌，但全年大涨逾17%

路透多伦多12月30日 - 加拿大股市主要股指周五全线下跌，在今年的最后一个交易日交投大幅减少。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 下跌134.53点，或0.87%，报15,287.59点。所有10大类股中九大类股下跌，仅有健保股收高。

该股指全年大涨17.4%，并在昨日触及2015年4月来最高水准。

一些分析师预计，明年股市将进一步上涨，特别是资源股和能源股。

今日原材料股下挫2.8%，能源股跌0.7%，权重金融股下滑0.6%。(完)
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