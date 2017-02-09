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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 05:48 BJT

加拿大股市：创两周收盘最高并逼近纪录高位，因油价上扬及美国减税前景

路透多伦多2月9日 - 加拿大股市指标股指周四升至两周最高收位，逼近历史高点，因油价上涨及美国减税前景，扶助带动权重能源股和金融股升势。

美国总统特朗普表示，将在未来几周内就税改计划作重大公布，这激活了对美国新政府推出有利经济成长政策的预期。

金融、工业和科技等景气类股将从经济成长加快中得益最多。

加拿大股市S&P/TSX综合指数收涨63.26点，或0.41%，报15,617.30点，为1月25日来最高收位，并逼近2014年9月所创的历史高位15,685.13点。

10大类股中仅三类收低。能源股大涨2.3%，金融股升0.6%。

新闻和资讯集团汤森路透公布的季度盈利高于预期，但营收不及预期，拖累股价重挫3.3%。(完) 　　 (编译 李军; 审校 刘静)
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