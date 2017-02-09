加拿大股市：创两周收盘最高并逼近纪录高位，因油价上扬及美国减税前景

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透多伦多2月9日 - 加拿大股市指标股指周四升至两周最高收位，逼近历史高点，因油价上涨及美国减税前景，扶助带动权重能源股和金融股升势。
美国总统特朗普表示，将在未来几周内就税改计划作重大公布，这激活了对美国新政府推出有利经济成长政策的预期。
金融、工业和科技等景气类股将从经济成长加快中得益最多。
加拿大股市S&P/TSX综合指数收涨63.26点，或0.41%，报15,617.30点，为1月25日来最高收位，并逼近2014年9月所创的历史高位15,685.13点。
10大类股中仅三类收低。能源股大涨2.3%，金融股升0.6%。
新闻和资讯集团汤森路透公布的季度盈利高于预期，但营收不及预期，拖累股价重挫3.3%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。