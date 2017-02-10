加拿大股市：触及纪录高位，受助于油价上涨和经济前景改善

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
路透多伦多2月10日 - 加拿大主要股指周五触及纪录高位，受油价走高和预期美国可能实施对企业有利的税收政策推动，国内就业岗位意外增长也表明经济前景改善。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高111.82点，或0.72%，报15,729.12点。所有10大类股中有九大类股上涨。本周TSX股指上涨1.6%。
金融股升0.5%，资源股涨近1.5%，能源股升1.0%。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
但日股涨势受限，因美元/日圆限于窄幅区间波动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场对强硬政策的预期有所降温。
* 1.13的目标位重回视线，但5月23/24日高点1.1264/68前有卖盘，上方还有止损单 (完) (编译 汪红英；审校 高琦)