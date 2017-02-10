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货币新闻 | 2017年 2月 11日 星期六 05:58 BJT

加拿大股市：触及纪录高位，受助于油价上涨和经济前景改善

路透多伦多2月10日 - 加拿大主要股指周五触及纪录高位，受油价走高和预期美国可能实施对企业有利的税收政策推动，国内就业岗位意外增长也表明经济前景改善。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高111.82点，或0.72%，报15,729.12点。所有10大类股中有九大类股上涨。本周TSX股指上涨1.6%。

金融股升0.5%，资源股涨近1.5%，能源股升1.0%。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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