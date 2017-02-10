加拿大股市：触及纪录高位，受助于油价上涨和经济前景改善

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动

路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。